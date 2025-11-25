Alcaldía de Panamá anuncia encendido simultáneo del Festival Internacional Navideño 2025

La Alcaldía de Panamá informó que este 30 de noviembre, a las 6:00 p.m., se realizará el encendido simultáneo del Festival Internacional Navideño 2025 en 26 espacios públicos del distrito capital. Según la institución, el evento marca “la bienvenida oficial a la temporada más luminosa del año”.

Los puntos que se iluminarán en Panamá Centro incluyen: Plaza Herrera en San Felipe, la Fuente Anayansi en la Cinta Costera, el Parque Santa Ana, la Rotonda de Curundú, los puentes y pendones CC1 y CC2 en la Avenida Balboa, Calle Uruguay, el Parque La Democracia, Parque Eduardo Vallarino, las isletas de la Avenida 12 de Octubre, la calle principal de Kuna Nega, el Parque-Vereda Afroantillana en Río Abajo, el Parque Amelia Denis de Icaza, Parque Porras y Heliodoro Patiño en Juan Díaz.

En Panamá Norte, el encendido alcanzará la Cinta Norteña, el Parque Norte en Chilibre, la Junta Comunal de Las Cumbres, el Parque Guarumal en Caimitillo, el Parque Municipal de Alcalde Díaz y el Parque Jesús Buen Pastor en San Martín.

En Panamá Este, los puntos seleccionados son el Parque Villa Catalina en Don Bosco, el Parque de Las Madres en Pedregal, el Parque Ciudad Jardín Las Mañanitas, el Parque Infantil de Pacora, el Parque Daniela Torrijos en Las Garzas y la rotonda de La Siesta en Tocumen.

La Alcaldía destacó que el festival “transforma la ciudad con luz y color” y que esta actividad “deja una huella profunda en la niñez, en las familias y en la dinámica social”. También señaló que, para los niños, representa “un espacio seguro para soñar, aprender y crear recuerdos imborrables”, mientras que para las comunidades es “una oportunidad de convivencia, armonía y esperanza compartida”.

Sobre el impacto económico, el municipio afirmó que el festival “significa un importante movimiento comercial”, con impulso para emprendedores, artesanos, gastronomía, transporte y turismo.