Alcaldía de Panamá anuncia cierre de oficinas por conmemoración de la Fundación de Panamá La Vieja

ML | Sede de la Alcaldía de Panamá.
Redacción Web
13 de agosto de 2025

La Alcaldía de Panamá informó que, con motivo de la conmemoración de la Fundación de Panamá La Vieja, el viernes 15 de agosto de 2025 las oficinas centrales y de recaudación en todo el distrito capital permanecerán cerradas al público, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 135 del 30 de diciembre de 2024.

La medida incluye el cierre de los Centros de Recaudación del Edificio Hatillo, Cristal Plaza en Juan Díaz y en Las Cumbres el sábado 16 de agosto de 2025.

La entidad recordó a los contribuyentes que pueden utilizar la plataforma Alcaldía Digital para realizar trámites en línea “de manera fácil y segura”.

