Alcaldía de Panamá anuncia calendario de consultas públicas

La Alcaldía de Panamá publicó el listado de consultas públicas que se realizarán del 21 al 26 de marzo, que incluye modificaciones en el uso de suelo para la construcción del Hospital de Mascotas, templos religiosos, galeras, estaciones de combustibles y residencias unifamiliares en los corregimientos del distrito capital.

La primera de estas reuniones tendrá lugar este sábado 21 de marzo a partir de las 2:00 p.m., en el local Roof Padel, en el corregimiento de Don Bosco, donde se consultará sobre la asignación de código de uso de suelo 1EP (Equipamiento Público) del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) Distrital, dentro de la categoría de uso de suelo 2E-P (Mixto con Predominancia Residencial Prioritario), para la construcción del Hospital para Mascotas.

El lunes 23 de marzo, desde las 5:30 p.m., en el salón de reuniones de la piscina de Chilibre (frente a la Junta Comunal), se tratará la asignación de código de zona 1RE (Residencial de Mediana Densidad en Parcela Irregular) del PLOT Distrital para la construcción de un templo religioso. El martes 24 de marzo a las 5:30 p.m., en el área de cafetería de la empresa Avícola Chong, en el corregimiento de Chilibre, se debatirá la asignación de código de zona 1CU (Comercio Urbano) del PLOT Distrital para la construcción de galeras para clasificadoras de huevos en la carretera Transístmica.

El miércoles 25 de marzo a las 4:30 p.m., se presentará en consulta la asignación de código de zona 1RE (Residencial de Mediana Densidad en Parcela Irregular) del PLOT Distrital para la construcción de un residencial unifamiliar. La cita será en la Plaza Comercial Alcalde Díaz, restaurante Fortuna, ubicado en la carretera Transístmica, comunidad de Las Malvinas, corregimiento de Alcalde Díaz. Cierra el jueves 26 de marzo a las 5:30 p.m., en el salón de reuniones de la Junta Comunal de Caimitillo, donde los residentes evaluarán la asignación de código de zona 1CU (Comercio Urbano) del PLOT Distrital para construir locales comerciales y una estación de combustible en el corregimiento.