Alcaldía de Arraiján bajo la lupa de la Contraloría

La Alcaldía de Arraiján informó a través de un comunicado que recibió dos notificaciones de la Contraloría General de la República sobre auditorías a la gestión municipal, que abarcarán el manejo de fondos y bienes públicos, los contratos suscritos con el Metro de Panamá y los pagos por servicios de videovigilancia.

De acuerdo con el comunicado oficial, ambas auditorías comprenderán el período del 1 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2026. La primera estará dirigida a examinar la administración de los recursos municipales, con el propósito de determinar la corrección o incorrección en el manejo y uso de los bienes y fondos públicos del Municipio de Arraiján durante el período establecido.

La segunda auditoría abarcará aspectos administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con dos asuntos específicos. Uno corresponde a los contratos de compraventa suscritos entre el Municipio de Arraiján y el Metro de Panamá, S.A., cuyos procesos de formalización serán objeto de revisión.

Y el otro está relacionado con el servicio de videovigilancia y contempla la evaluación de los pagos realizados a Cable and Wireless Panamá, S.A., por un monto de B/.585,156.25, por la prestación de este servicio al municipio.