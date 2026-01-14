Alcaldesa de San Miguelito rechaza que la AAUD se encargue de la recolección de la basura en el distrito

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, solicitó este miércoles 14 de enero la derogación de la resolución que autoriza a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control total del servicio de recolección de residuos en el distrito, tras una decisión adoptada por gobierno central.

“Le solicito al presidente de la República, que derogue la resolución presentada el día de ayer, y que se proceda con el refrendo de las tres empresas para arrancar este 19 de enero”, manifestó Hernández en conferencia de prensa.

Debido a la situación de salud pública en el distrito de San Miguelito, por el colapso del servicio de recolección de desechos, el Consejo de Gabinete autorizó a la AAUD asumir la operación completa de la recolección de residuos, con el objetivo de evitar una crisis sanitaria que afecte a más de 200 mil residentes.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, señaló que la medida es de carácter temporal, pero advirtió sobre posibles complicaciones futuras.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que el gobierno nacional ha destinado aproximadamente 700 mil dólares para solventar de manera emergente el problema de recolección en el distrito, cuya suspensión estaba generando riesgos sanitarios.

La burgomaestre Hernández destacó que, “permítanos encargarnos como dice la Constitución de mantener un servicio en manos municipales, de hacer un distrito más bonito y limpio, como lo comunicamos. San Miguelito ya está haciendo su trabajo y el distrito merece respeto”.

La alcaldesa detalló que el proceso para contratación de una nueva empresa que se encargara de la recolección de la basura en el distrito está adelantado. “El proceso de licitación se encuentra vigente y las propuestas están siendo analizadas”, afirmó.

Explicó, que mientras la licitación está en proceso se aprobaron tres empresas en el Consejo Económico Nacional, donde está la Contraloría de la República, para arrancar este 19 de enero.

Respecto a las tres empresas, Hernández insistió que “solo falta el refrendo por Contraloría”.