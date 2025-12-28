Alcaldesa de Arraiján se pronuncia sobre acciones en el Mirador del Puente de Las Américas

La alcaldesa de Arraiján, Panamá Oeste, Stefany Peñalba, indicó a través de su cuenta de X que la administración municipal “asume la responsabilidad de las acciones preventivas realizadas en el Mirador del Puente de Las Américas”. Según Peñalba, “todo se hizo con la legalidad debida. Es una decisión autónoma y técnica que no atiende a ninguna presión política y dista mucho de ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá”.

Asimismo, destacó que “La alcaldía se encargará de la renovación del Mirador y promoción turística panameña y multicultural”.

De igual manera, hizo un llamado a quienes buscan aprovecharse de la situación, advirtiendo que “Arraiján es la puerta del oeste. Y a los que se están aprovechando, dejen de estar pescando en río revuelto”.