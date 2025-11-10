Alcalde Mayer Mizrachi participa en desfile del 10 de noviembre en Juan Díaz

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, encabezó la delegación de la Alcaldía capitalina en el desfile cívico y folclórico organizado por la Unión de Santeños y la Junta Comunal de Juan Díaz, con motivo de la conmemoración de los 204 años del Primer Grito de Independencia del 10 de noviembre.

Durante su participación, Mizrachi saludó y conversó con el público que se congregó a lo largo del recorrido, en una jornada marcada por presentaciones folclóricas, bandas estudiantiles y actividades alusivas a la fecha histórica.

El evento reunió a residentes del corregimiento y visitantes que acudieron para celebrar una de las fechas más significativas del calendario patriótico panameño.