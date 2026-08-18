Alcalde Mayer Mizrachi anuncia 4 mil oportunidades de empleo para septiembre

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció a través de su cuenta de X que el próximo 15 de septiembre se realizará una jornada de empleo en la que más de 60 empresas ofrecerán unas 4 mil plazas de trabajo.

Mizrachi invitó a las personas interesadas a preparar y actualizar sus hojas de vida para participar en esta jornada, que busca conectar a quienes buscan empleo con empresas que cuentan con vacantes disponibles.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el lugar, horario y las empresas participantes.