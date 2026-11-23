Al menos seis personas resultaron heridas tras un ataque a tiros contra un bus de la ruta San Vicente-San Miguelito, en el sector de Villa Unida, en Chilibre.

De acuerdo con los reportes en sitio, el transporte colectivo recibió varios impactos de bala cuando circulaba por el área, lo que provocó momentos de pánico entre los pasajeros, quienes quedaron en medio del tiroteo.

Los heridos fueron trasladados al Hospital San Miguel Arcángel, donde reciben atención médica.

Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se trasladó al centro hospitalario para iniciar las investigaciones, entrevistar a los pasajeros y recabar información que permita identificar a los responsables del ataque.

El bus permanece bajo custodia policial a un costado de la entrada de la sala de urgencias del hospital. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales.