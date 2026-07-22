Al menos 5 grupos aspiran a convertirse en partidos

Al menos ocho nuevas organizaciones políticas buscan formar parte de las opciones partidarias del país. De acuerdo con datos del Tribunal Electoral (TE), actualmente existen tres partidos en formación reconocidos mediante resolución, los cuales se encuentran en la fase de inscripción de adherentes.

Los otros cinco grupos de ciudadanos han solicitado constituirse como partidos en formación y están en la etapa de revisión de los documentos presentados y de verificación de las firmas requeridas.

En este sentido, diversos analistas han expresado sus opiniones sobre la conformación de estas nuevas agrupaciones. El analista y experto en derecho electoral Javier Ordinola afirmó: “No observo figuras nuevas en estos proyectos, no hay caras nuevas. Son integrantes de partidos fallidos que buscan crear otras organizaciones políticas”.

Ordinola detalló que “son pocos los que realmente se preocupan por conformar partidos para enfrentar los problemas nacionales. Las cúpulas de los partidos no se renuevan y tratan de permanecer en el poder, con el consecuentemente daño a la organización”.

Por su parte, el analista René Bracho indicó recientemente que la tarea de inscribir un partido político va mucho más allá de reunir el número de adherentes exigido por el Tribunal Electoral.

Enfatizó que, “a mi juicio, el verdadero desafío consiste en contar con una estructura sólida de recursos humanos, cuadros políticos y logística que permita sumar y reclutar activistas de manera sostenida”.