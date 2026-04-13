AIG refuerza estrategia ante ciberataques y reporta cinco incidentes de alto impacto en 2026

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, ofreció este lunes, en el noticiero de Telemetro, un balance sobre la situación de la ciberseguridad estatal, confirmando que en lo que va del año se han registrado al menos cinco ataques de potencial alto impacto contra sistemas gubernamentales.

Fábrega explicó que, aunque los intentos han sido significativos, las autoridades han logrado contener sus efectos. “Yo pudiese decir que ha habido exactamente cinco ataques de potencial alto impacto, hemos logrado tomar acciones para que no se materialicen en alto impacto”, señaló. No obstante, advirtió que el riesgo persiste: “En este momento la posibilidad de que se dé otro incidente existe todavía... tenemos una carrera contra los atacantes para ver que logremos cerrar las puertas y las ventanas antes de que se meta otro atacante”.

Fbrega también reveló que un grupo denominado The Gentleman tuvo contacto con el gobierno, lo que refuerza la necesidad de mantener medidas activas de defensa.

En cuanto a la estrategia institucional, destacó que el enfoque principal está en proteger la información de los ciudadanos. “Nuestro enfoque son los sistemas de gobierno, donde está la data del ciudadano. Estamos atacándolo con una estrategia muy fuerte preventiva”, afirmó, agregando que esperan cerrar el año “en una situación drásticamente mejor” en materia de control preventivo.

El administrador detalló que en casos donde se utilizan plataformas externas, el gobierno trabaja de la mano con proveedores tecnológicos. Mencionó como ejemplo situaciones vinculadas a redes sociales, donde la empresa Meta ha brindado apoyo directo. Asimismo, aclaró que en escenarios como el de la Contraloría, donde intervienen sistemas de terceros, la coordinación con estos actores es clave.

Sobre incidentes recientes en instituciones públicas, el administrador aseguró que han sido manejados con efectividad. “Hemos sido bastante exitosos mitigando el impacto de un ataque como tal, sin embargo, se han dado situaciones y han tenido obviamente un impacto en algunos casos”, reconoció.

En paralelo, la AIG ha fortalecido su capacidad de monitoreo y respuesta. Según explicó, actualmente cuentan con herramientas que permiten identificar vulnerabilidades en tiempo real. “Esas plataformas hoy día nos dan total visibilidad de la superficie de ataque y cuáles son las vulnerabilidades que tenemos. Estamos en este momento en el proceso de cerrarlas”, indicó.

También subrayó avances importantes desde el inicio de su gestión. “Cuando nosotros entramos a la administración no teníamos visibilidad alguna sobre las vulnerabilidades... eso lo hemos logrado contrarrestar con un plan de implementación de unas herramientas que ya están implementadas desde hace aproximadamente dos meses”, concluyó.