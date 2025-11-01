Aguaceros en casi todo el país durante este sábado

Sobre las temperaturas, se experimentarán máximas que oscilarán de 29°C a 31°C en el Pacífico, Caribe de 27°C a 30°C y Cordillera Central de 23ºC a 26ºC.Los vientos predominantes durante el transcurso del día serán del Norte, Noroeste y Suroeste con velocidades sostenidas de 05 a 20 Km/h. Los vientos predominantes serán del norte, noroeste y suroeste, con velocidades sostenidasde 5 a 20 km/h.Sobre las Condiciones marítimas: En el litoral del Caribe: olas de 0.6 a 1.0 m de altura con periodos de 06 a 08 segundos. En litoral del Pacífico: olas de 0.9 a 1.5 m de altura con periodos de 17 a 19 segundos.El IMHPA también advirtió sobre Índices de Radiación UV-B de nivel moderado a alto (03 a 07) en todo el país, por lo que recomienda uso de protector solar y evitar exposición prolongada al sol en horas del mediodía.