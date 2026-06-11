Aeronave se sale de la pista en el aeropuerto de Chitré

Un incidente con una aeronave privada, modelo DA 40 y matrícula HP-1974, en el Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama de Chitré, provincia de Herrera, fue reportado por el departamento de comunicación de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC).

Según el informe preliminar, la aeronave provenía del Aeródromo Rubén Cantú en Santiago de Veraguas cuando, al aterrizar, sufrió un percance que ocasionó su salida de la pista.

“De manera inmediata, se activaron los protocolos de emergencia y seguridad de la terminal aérea. Se confirma que los tres ocupantes a bordo se encuentran completamente ilesos”, aseguró la institución mediante un comunicado.

El equipo de Investigación de Accidentes de la AAC ya se encuentra en el sitio realizando las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del hecho.