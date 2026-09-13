Aeronave de la NASA realiza investigaciones atmosféricas desde Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá indicó que una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA opera en el país desde el 24 de agosto hasta el 23 de septiembre, como parte de la misión SABRE de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), en colaboración con la NASA.

Se trata de la aeronave WB-57, que tiene como base el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico y realiza vuelos científicos para estudiar la atmósfera tropical. El avión cuenta con más de 17 instrumentos para medir aerosoles, gases atmosféricos, ozono, vapor de agua y condiciones meteorológicas.

La ubicación geográfica de Panamá permite a los investigadores recopilar datos sobre las condiciones atmosféricas del trópico, incluyendo la convección profunda al norte de América del Sur y la Zona de Convergencia Intertropical.

“Contar con mejores datos atmosféricos significa disponer de mejor información para los científicos estadounidenses; mejores modelos para comprender el clima y una mayor ventaja científica para Estados Unidos”, afirmó el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

La misión SABRE estudia cómo se forman, desplazan y transforman los aerosoles en las capas superiores de la atmósfera, una zona de importancia para la capa de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta.

Durante los vuelos, el WB-57 opera generalmente entre 13 y 19 kilómetros de altitud y se prevé que realice aproximadamente tres vuelos científicos por semana, dependiendo de las condiciones atmosféricas y meteorológicas.