Aeronaval incautó más de 500 paquetes de presunta droga y captura a 4 personas

ML | Cargamento incautado.
Redacción Web
06 de febrero de 2026

En una operación realizada al norte de El Porvenir, comarca Gunayala, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) incautó 573 paquetes de presunta sustancia ilícita por determinar, aprehendió a 4 personas y decomisó 2 lanchas artesanales.

Se detalló que en la operación se emplearon medio de superficie naval y aéreo, que permitieron detectar las 2 embarcaciones, para posteriormente ser aseguradas. Durante la inspección de seguridad, se ubicaron sacos con la presunta sustancia ilícita ocultos a bordo de ambas lanchas.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala, se realizó el traslado de las 2 embarcaciones, sus tripulantes y el presunto ilícito hacia la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde se realizó la diligencia de allanamiento y registro respectiva.

De acuerdo con el reporte oficial, en lo que va de este año 2026, la Aeronaval ha incautado más de 10.8 toneladas de sustancia ilícita, a través de 08 operaciones.

