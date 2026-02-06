Aeronaval incautó más de 500 paquetes de presunta droga y captura a 4 personas

En una operación realizada al norte de El Porvenir, comarca Gunayala, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan) incautó 573 paquetes de presunta sustancia ilícita por determinar, aprehendió a 4 personas y decomisó 2 lanchas artesanales.

Se detalló que en la operación se emplearon medio de superficie naval y aéreo, que permitieron detectar las 2 embarcaciones, para posteriormente ser aseguradas. Durante la inspección de seguridad, se ubicaron sacos con la presunta sustancia ilícita ocultos a bordo de ambas lanchas.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Gunayala, se realizó el traslado de las 2 embarcaciones, sus tripulantes y el presunto ilícito hacia la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde se realizó la diligencia de allanamiento y registro respectiva.

De acuerdo con el reporte oficial, en lo que va de este año 2026, la Aeronaval ha incautado más de 10.8 toneladas de sustancia ilícita, a través de 08 operaciones.