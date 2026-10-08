Aeronaval incauta 1,513 paquetes de droga al sur de Punta Burica

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) incautó 1,513 paquetes de presunta droga y aprehendió a tres hombres que viajaban en una embarcación tipo Go Fast al sur de Punta Burica, en la provincia de Chiriquí.

Según informó la institución, las unidades detectaron la embarcación mientras se desplazaba a gran velocidad y en actitud inusual. Tras interceptarla, aseguraron la nave y a sus tres tripulantes.

La embarcación, los paquetes y los aprehendidos fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí, para las diligencias de registro y conteo.

Con esta operación, el Senan reporta un total de 58,847 paquetes de presuntas sustancias ilícitas incautados en lo que va de 2026, mediante 89 operaciones.