Adulto mayor reportado como desaparecido fue encontrado sin vida en Soná

Un hombre de aproximadamente 78 años, quien había sido reportado como desaparecido en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, fue encontrado sin vida la tarde de este domingo 6 de septiembre por personal de búsqueda del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Se detalló que el hallazgo se produjo a las 4:46 p.m., en un área ubicada entre los ríos San Pablo y Cobre, en el distrito de Soná.

De acuerdo con el reporte del Sinaproc, el adulto mayor fue localizado sin signos vitales. Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El Sinaproc informó que, con este caso, la provincia de Veraguas suma 13 muertes por inmersión, por lo que reiteró el llamado a la población a extremar las precauciones al momento de cruzar ríos y quebradas.

La entidad recomendó no intentar atravesar cuerpos de agua cuando presenten aumento de caudal, aguas turbias o corrientes fuertes. También advirtió que las lluvias en las partes altas de las cuencas pueden provocar crecidas repentinas, incluso cuando no esté lloviendo en el lugar donde se encuentra la persona.

Asimismo, pidió evitar cruzar ríos o quebradas crecidas con animales, motocicletas o vehículos, identificar rutas alternas y permanecer en lugares seguros hasta que disminuya el nivel del agua.