Aduanas suspende movilización de mercancía no nacionalizada en Bocas de Toro

Ante las huelgas y cierre indefinido de varias vías en la provincia de Bocas del Toro, la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá tomó como medida preventiva no autorizar el traslado de mercancía no nacionalizada en Bocas de Toro.

“Como entidad responsable ha tomado como medida preventiva no autorizar la salida efectiva y la puesta en ruta de la carga, mediante la utilización del formulario de Traslado de Mercancía no Nacionalizadas (TI), hasta tanto varíe la situación de inestabilidad actual presentada en la provincia de Bocas del Toro”, detallaron en un comunicado de prensa.

Durante esta semana el presidente de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, Aris Pimentel, se pronunció sobre esta situación y dijo que “los cierres están afectando todo. El transporte público está restringido, las personas solo pueden moverse a pie a grandes distancias y, si lo hacen, cuesta más dinero. En el comercio estamos prácticamente en cero, solamente los minisúper y supermercados están abiertos, pero limitados a la población que está más cerca”.

Por su parte, Emiliano Torres, exalcalde de Bocas del Toro, señaló que “la provincia está afectada y más las islas. No es que la lucha esté mal, pero la huelga al final no beneficia a todo el mundo, por lo menos no al sector turismo. Hay personas que están día a día esperando hacer un dólar para llevar a su casa”.