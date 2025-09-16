Aduanas retiene a dos colombianos con más de 25 mil dólares no declarados

Dos pasajeros de nacionalidad colombiana, procedentes de la ciudad de Cali, fueron retenidos en la terminal área de Panamá Pacífico, informaron de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Durante su ingreso por la terminal aérea, “en la revisión se detectó que uno de los pasajeros transportaba 12,853.00 dólares en su mochila de mano, mientras que el otro llevaba 12,948.00 dólares, también sin declarar. La suma total retenida asciende 25,801.00 dólares, superando ampliamente el límite permitido sin declaración”, detallaron de Aduanas.

Ambos casos fueron remitidos al Ministerio Público, junto con toda la evidencia para el inicio del proceso correspondiente.