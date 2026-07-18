Aduanas decomisa cargamento de suéteres de las selecciones de Argentina y España en Paso Canoas

Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera lograron el decomiso de una gran cantidad de suéteres de las selecciones de fútbol de España y Argentina. La retención de la mercancía se hizo efectiva en el sector fronterizo que divide a Panamá con Costa Rica, como parte de las acciones de control que ejecutan las autoridades en las zonas limítrofes.

De acuerdo con los informes oficiales, el cargamento ilícito fue detectado y entregado en una empresa de encomiendas ubicada específicamente en el sector fronterizo de Paso Canoas, del lado panameño. Los reportes preliminares indican que la mercancía pretendía ser trasladada por esta vía terrestre hacia el interior del país.

Las investigaciones iniciales detallan que el destino final de los suéteres eran diversos destinatarios ubicados en las provincias de Panamá y Colón. Tras el hallazgo, las autoridades aduaneras procedieron con la retención formal de los artículos para iniciar los trámites legales correspondientes por presunto contrabando o fraude marcario.