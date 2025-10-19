Aduana retiene mercancía irregular en Tocumen, Bocas del Toro y Colón

Personal de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) detectaron gorras con distintivos de marcas reconocidas procedentes de Colombia, en el aeropuerto de Tocumen.

En medio del operativo “Navidad sin Contrabando”, también se retuvo retuvieron cigarrillos, suplementos y cigarrillos electrónicos sin documentación legal en las inmediaciones de la Feria del Mar, de Isla Colón, Bocas del Toro.

Finalmente decomisaron 92 cajas de cervezas y más de 39 litros de licor de procedencia irregular, en la provincia de Colón.

Toda la mercancía fue retenida para investigación y se iniciaron los procesos administrativos correspondientes, informó la Autoridad.