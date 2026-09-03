Adjudican por B/.255 millones el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito a Doppelmayr Panamá Corp.

Doppelmayr Panamá Corp. fue seleccionada para construir el sistema de transporte por cable, que tendrá 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones conectadas con la Línea 2 del Metro de Panamá por B/.255,163,788.03, luego de completarse las etapas del proceso de contratación pública establecidas en la Ley 22 y su reglamentación.

Conforme al reporte oficial. La contratación corresponde a la Licitación por Mejor Valor N.° 2026-2-80-01-08-LV-000002. De acuerdo con la información oficial, la propuesta de la empresa fue evaluada por la Comisión Evaluadora, que determinó que cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de cargos y recomendó su adjudicación.

Se detalló que el futuro sistema tendrá aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones. Su trazado contempla una conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario y llegará hasta el área de interconexión entre la Vía Cincuentenario y la Vía España.

Entre las comunidades contempladas en el área de influencia están Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El contrato incluye el diseño, estudios complementarios, fabricación, suministro, instalación e integración del sistema, además de las pruebas, certificación y puesta en marcha antes de su entrega para operación. También contempla una opción de mantenimiento.