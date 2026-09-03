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Adjudican por B/.255 millones el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito a Doppelmayr Panamá Corp.

Adjudican por B/.255 millones el proyecto del Teleférico de Panamá y San Miguelito a Doppelmayr Panamá Corp.
CORTESÍA | Proyección de una cabina del teleférico sobre San Miguelito.
Redacción Web
03 de septiembre de 2026

Doppelmayr Panamá Corp. fue seleccionada para construir el sistema de transporte por cable, que tendrá 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones conectadas con la Línea 2 del Metro de Panamá por B/.255,163,788.03, luego de completarse las etapas del proceso de contratación pública establecidas en la Ley 22 y su reglamentación.

Conforme al reporte oficial. La contratación corresponde a la Licitación por Mejor Valor N.° 2026-2-80-01-08-LV-000002. De acuerdo con la información oficial, la propuesta de la empresa fue evaluada por la Comisión Evaluadora, que determinó que cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de cargos y recomendó su adjudicación.

Se detalló que el futuro sistema tendrá aproximadamente 6.6 kilómetros de recorrido y seis estaciones. Su trazado contempla una conexión con la Línea 2 del Metro de Panamá en la estación Cincuentenario y llegará hasta el área de interconexión entre la Vía Cincuentenario y la Vía España.

Entre las comunidades contempladas en el área de influencia están Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El contrato incluye el diseño, estudios complementarios, fabricación, suministro, instalación e integración del sistema, además de las pruebas, certificación y puesta en marcha antes de su entrega para operación. También contempla una opción de mantenimiento.

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