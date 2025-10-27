Activan CODES en Veraguas para atender comunidades afectadas por inundaciones

Un Centro de Operaciones de Emergencias en Salud (CODES) regional fue instalado en Veraguas, “con el propósito de coordinar las acciones y atenciones sanitarias en las comunidades del sur de la provincia afectadas por las recientes inundaciones”, informaron del Ministerio de Salud (MINSA).

El director regional de Salud, Xavier Antonio Torres, junto a parte de su equipo técnico, se trasladó hasta el corregimiento de Loma de Quebro, en el distrito de Mariato, para verificar las condiciones del Puesto de Salud local que resultó impactado por el desbordamiento de ríos y fuertes lluvias registradas en la zona.

Torres señaló que, “se mantiene comunicación constante con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y que el equipo del MINSA está a la espera del visto bueno de dicha institución para iniciar las intervenciones sanitarias y de recuperación en las áreas afectadas”.

El CODES permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar la atención médica oportuna y proteger la salud de las familias damnificadas en el sur de Veraguas.