ACP anuncia trabajos de mantenimiento en Monte Esperanza y en la vía Bolívar

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que mañana, 19 de octubre de 2025, se realizarán trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Monte Esperanza. Debido a estas labores, el suministro de agua estará suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 de la noche.

Asimismo, la ACP comunicó que el sábado 18 y domingo 19 de octubre, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., se efectuarán trabajos de corte de pavimento, excavación y reparación de tubería de agua potable en un tramo de la Vía Bolívar, frente a la estación Puma de Plaza del Sol, en Margarita, Colón.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para minimizar los inconvenientes durante estos trabajos.