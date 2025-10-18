Nacionales

ACP anuncia trabajos de mantenimiento en Monte Esperanza y en la vía Bolívar

Redacción Web
18 de octubre de 2025

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que mañana, 19 de octubre de 2025, se realizarán trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Monte Esperanza. Debido a estas labores, el suministro de agua estará suspendido desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 de la noche.

Asimismo, la ACP comunicó que el sábado 18 y domingo 19 de octubre, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., se efectuarán trabajos de corte de pavimento, excavación y reparación de tubería de agua potable en un tramo de la Vía Bolívar, frente a la estación Puma de Plaza del Sol, en Margarita, Colón.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para minimizar los inconvenientes durante estos trabajos.

