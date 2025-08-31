Accidentes de tránsito aumentan en Panamá: más de 1,800 casos atendidos por el BCBRP

Los accidentes de tránsito en Panamá registran un aumento preocupante durante los primeros ocho meses del año, según un informe estadístico del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP). Entre enero y agosto se contabilizaron 1,878 incidentes viales en distintas carreteras del país.

Del total de casos, 934 correspondieron a colisiones entre vehículos, 313 a vuelcos, 308 a choques contra objetos fijos y 140 a atropellos de peatones. Además, se reportaron 135 accidentes por otras causas, 43 caídas de motociclistas y cinco incidentes que involucraron animales.

Ante esta situación, el BCBRP hizo un llamado a los conductores a respetar el reglamento de tránsito y extremar precauciones al volante: mantener los límites de velocidad, guardar distancia entre vehículos, evitar el uso del celular mientras se conduce y practicar siempre una conducción defensiva.