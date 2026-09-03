Abraham Rico Pineda seguirá bajo arresto domiciliario tras rechazo de cambio de medida cautelar

La defensa legal de Abraham Rico Pineda anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la decisión de un tribunal de primera instancia que negó modificar la medida cautelar de arresto domiciliario que actualmente pesa sobre el imputado.

El abogado defensor Víctor Orobio señaló que durante la audiencia se presentaron los elementos suficientes para justificar un cambio en la medida restrictiva. No obstante, ante la negativa del tribunal, confirmó que recurrirán a la segunda instancia para que un Tribunal Superior de Apelaciones valore nuevamente el caso.

“Le dimos al tribunal los elementos suficientes para que considerara un cambio de medida cautelar, respetamos la decisión del tribunal, consideró que en este momento no era el momento apropiado para cambiar la medida que tiene actualmente; nosotros siempre hemos sido respetuosos del sistema y ejercemos el derecho; así que apelamos y vamos a tener una apelación en los próximos días”, indicó Orobio.

Uno de los ejes centrales de la postura defensiva radica en los informes de actuación financiera emitidos por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según la representación legal, dichos documentos establecen la trazabilidad y la licitud de los fondos y bienes de la empresa vinculada a Pineda, lo que incluye la justificación legal de la suma incautada.Asimismo, la defensa argumenta que la continuidad del arresto domiciliario vulnera las normativas procesales al constituir, en la práctica, una pena anticipada.

Orobio recordó que la fase de investigación ya concluyó y que actualmente el proceso se encuentra en la etapa intermedia, con la continuación de la audiencia programada para el próximo 1 de febrero de 2027, por lo que todos estos factores deben ser valorados por los magistrados.

Contexto del caso

Abraham Rico Pineda fue imputado por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas dentro de la denominada “Operación Jericó”, una investigación judicial dirigida a desmantelar una supuesta red criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas y al lavado de activos.

Tras permanecer en detención provisional en un centro penitenciario desde su captura en agosto de 2024, un Tribunal de Apelaciones le había sustituido previamente la medida por el actual arresto domiciliario (casa por cárcel). Ahora, tras el reciente revés judicial que le negó una nueva modificación para liberarlo de esta restricción, su defensa buscará revertir la negativa en la superioridad.