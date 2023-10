Abogados presentan querella penal contra Minera Panamá

Un grupo de abogados de las provincias de Panamá y Chiriquí presentaron la tarde de este lunes, 30 de octubre, una querella penal contra la empresa Minera Panamá ante el Ministerio Público

“La querella es por seis millones de dólares por delitos ambientales a la República de Panamá, que busca justicia dentro de la situación que estamos viviendo y que se resarza los daños y perjuicio que han sido ocasionados al medio ambiente y a nuestro país”, manifestó la jurista Mónica Araúz.

Los abogados reiteraron que esperan que la Corte Suprema de justicia resuelva las demandas presentadas, luego de la opinión del procurador de la Administración sobre el contrato firmado y sancionado que, aseguran, es inconstitucional.

“Nos preocupa los términos, que no son 20 años son 40 a 60; las regalías que no se dan al Estado; las concesiones de oro, de piedra, de agua, de todo tipo de minerales que salga, que no se pueden dar de esa manera porque para cada concesión se requiere un estudio de impacto ambiental y se deben cumplir procedimientos y requisitos y todo se ha dado en un solo contrato”, expresó Araúz.

Finalmente, la abogada resaltó que “los Municipios de Donoso y Omar Torrijos solo recibirán 11 dólares en concepto de renta al año”.