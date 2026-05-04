Abogado “Willy” Cochez presenta denuncia contra el Contralor

Este lunes 4 de mayo, el abogado Guillermo 'Willy' Cochez presentó dos denuncias contra el Contralor General, Anel Flores, ante el Ministerio Público (MP).Cochez explicó que 'esto que estoy presentando va a servir para acumularse contra lo que ya hay presentado contra el Contralor'.'Estamos apoyando a los diputados de Vamos y al Procurador. Estas denuncias ya están en curso, pero que podemos aportar con elementos adicionales', declaró el abogado.Añadió que 'estas denuncias buscan que se investigue lo que corresponde y que el país conozca la verdad. Aquí nadie está por encima de la ley'. La semana pasada los diputados de VAMOS interpusieron una denuncia penal por la presunta comisión de: extralimitación de funciones y abuso de autoridad.