Una orden de captura producto de una alerta roja de Interpol pesa sobre Kimberly Lucía Campos, madre de Kai Lia Martínez Campos, la niña sustraída por su mamá en diciembre del 2023, en Chiriquí. Hoy se desconoce el paradero de ambas.

Jorge Martínez, padre de la menor, estima que su hija está en México. De acuerdo a información recabada por él y su papá la niña habría recorrido todo Centroamérica junto migrantes.

“¿A qué mamá se le ocurre llevarse una niña sin ninguna necesidad en una caravana de migrantes”, expresó en conferencia de prensa Ricaurte Martínez, abuelo de Kai, reconocido escultor y pintor panameño, también rector y fundador de la Universidad Ganexa. De acuerdo al padre y al abuelo las autoridades han cometido irregularidades en la investigación. Acusan a las unidades apostadas en la frontera tico-panameña de ignorar la salida de la niña.

Cámaras en Paso Canoas

Ciertamente Kai Martínez Campos salió de Panamá junto a su madre, de nacionalidad costarricense, pero las cámaras en Paso Canoas solo captaron la salida de la madre, no así de la niña, reveló a Metro Libre el subcomisionado de la DIJ, Edgar Vargas. A juicio del oficial “la madre pudo haber utilizado alguna forma irregular para cruzar a la menor al hermano país de Costa Rica”.

Vargas aclara que no se trata de un secuestro (ya que no hay un pedido a cambio por la entrega de la criatura), sino de una sustracción. En este sentido, añade Vargas, al no contar la madre con el consentimiento del padre para sacar a la niña de país, estamos frente a un delito. Por tal razón se giró una orden de captura contra la madre, una operación internacional que se propone traer de vuelta sana y salva a Kai.

Alerta Amber

En febrero de este año el Ministerio Público anunció la activación de la alerta Amber por este caso, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 230 de 24 de junio de 2021. La descripción de la alerta detalla las características físicas de Kai: “Cabello largo, color castaño oscuro; piel blanca, labios delgado y lunar pequeño en lado izquierdo de la cara”. Sin embargo, el padre de la menor pidió a las autoridades panameñas que se envíe una solicitud de colaboración a la Fiscalía de México, para colocar las alertas Amber y Alba en ese país, y de esa forma que su abogado tenga las herramientas para trabajar en ese territorio en la búsqueda de la niña.