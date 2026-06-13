86 países confirman asistencia a Semana de Alto Nivel por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 86 delegaciones internacionales han confirmado su participación en la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que se desarrollará del 20 al 27 de junio de 2026.

La agenda principal incluye 5 eventos clave:

21 junio: XXXI Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

22 junio: Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno.

22-24 junio: LVI Asamblea General de la OEA.

25 junio: XI Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias- 26 junio: Foro de Líderes Globales

Participación confirmada

1. Jefes de Estado y de Gobierno: Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. Otros países lo confirmarán oficialmente en los próximos días.

2. Ministros/Viceministros: 38 países, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Reino Unido.

3. Organismos internacionales: Estarán presentes los secretarios generales de AEC, ALADI, CoD, CCG, OPANAL y OEA.

4. Directores/Embajadores: 26 países, incluyendo China, Japón, India, Israel y la Unión Europea.

5. Organismos multilaterales: BID, CARICOM, UNICEF, ONU Mujeres, PNUD, UNESCO, OPS, OCDE y otros.

4. Además habrá numerosas reuniones paralelas durante toda la semana. Cancillería indicó que seguirá actualizando la lista de confirmaciones oficiales.