50 pacientes se han beneficiado con jornadas de biopsias de mama en la Ciudad de la Salud

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la Ciudad de la Salud ha llevado a cabo con éxito dos jornadas extraordinarias de biopsias de mama para la detección de cáncer, beneficiando a un total de 50 pacientes.

Estas jornadas, realizadas durante los fines de semana, han permitido brindar respuestas oportunas a las pacientes en un solo día, reduciendo significativamente el tiempo de espera que antes podía ser de hasta un mes.

El Dr. Edghar Van Vega, médico radiólogo de la Unidad de Imagen Mamaria de la Ciudad de la Salud, destacó la importancia de estas jornadas para brindar atención oportuna y reducir la ansiedad en las pacientes.

"Estas jornadas nos permiten brindar una respuesta rápida y efectiva a nuestras pacientes, lo que es fundamental para la detección y tratamiento temprano del cáncer de mama", afirmó el Dr. Van Vega.

La CSS “sigue trabajando para mejorar la atención médica y brindar servicios de alta calidad a sus pacientes”.