Panamá contará con 43 nuevos médicos especialistas y subespecialistas que se incorporarán a distintas instalaciones de salud pública, tras culminar su formación en el Hospital Santo Tomás, según reportó el Ministerio de Salud (Minsa).

La nueva promoción está integrada por 42 especialistas y un médico con subespecialización en Enfermedades Infecciosas. Entre las áreas de formación se encuentran Ginecología, Psiquiatría, Dermatología, Medicina Interna, Anestesiología, Cirugía General, Neurocirugía y Ortopedia, entre otras.

Los profesionales serán asignados a centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa) en diferentes puntos del país, según informó el director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo.

La incorporación de estos médicos busca reforzar la atención especializada, particularmente en las provincias, donde se requiere ampliar la disponibilidad de profesionales en distintas ramas de la medicina.

Durante el acto de graduación, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó el esfuerzo que representa completar la formación médica y recordó a los nuevos profesionales la responsabilidad que tendrán con sus pacientes.

“Nunca olviden que detrás de un expediente hay un paciente y una familia que merecen respeto, sensibilidad, esperanza y una atención digna”, expresó.

El Hospital Santo Tomás mantiene su programa de residencias médicas desde 1947, con un promedio de 30 especialistas graduados cada año.