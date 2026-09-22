363 personas de la comarca Ngäbe-Buglé culminan cursos de formación del Inadeh

Un total de 363 personas de la comarca Ngäbe-Buglé recibieron sus certificados tras culminar programas de formación profesional impartidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

Los participantes se capacitaron en áreas como artesanías autóctonas, construcción, contabilidad, aplicaciones ofimáticas, computación en la nube, elaboración de panes y postres, entre otras especialidades.

Según cifras del Inadeh, durante la actual administración se han registrado 12,302 matrículas en la comarca. De estas, 9,630 corresponden a personas que culminaron satisfactoriamente su formación, mientras que el resto continúa en capacitación.

Durante el acto, la directora general del Inadeh anunció la construcción de un nuevo centro de formación en la comarca Ngäbe-Buglé.

“La obra tendrá aproximadamente 1,700 metros cuadrados y representará una inversión de B/.2.5 millones”, informó.

El nuevo centro contará con espacios y tecnología para ampliar la oferta de formación profesional en la comarca.