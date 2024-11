Mehr Eliezer no se quedó callada

La señorita Panamá 2019 Mehr Eliezer agradeció a la fanaticada por el apoyo recibido luego que en reces circulara un video en el que se le acusa de abusar de la comida chatarra durante su reinado, no seguir las reglas y de no quererse operar el cuerpo.

No le han dado la destitución

Italy Mora regresó a Panamá desde México tras el revolú del Miss Universo y dijo que no le han dado ninguna carta formal en la que se le quite la corona panameña; además, que para alzar la voz no se necesita de un concurso de belleza. ¡Sigue la historia!