La Bibi se transformó en las redes y le escribió un libro a una seguidora que le dijo que “cualquiera puede ser presentador”. Aseguró que no se ha quedado estancada y que supo aprovechar las oportunidades, por eso pidió respeto a todo el que esté echando hacia adelante.

Elmis Castillo abrió su corazón y contó que está preparando la película “De aquí a la China” y confesó que es uno de los proyectos más personales que ha escrito a la fecha. “Esta película es ambiciosa. Tiene un presupuesto que no he manejado antes. Y no tiene el respaldo de ningún gobierno”, narró.