Influencers no hablan de otra cosa

Ayer, en un programa de radio, un locutor aseguró que los llamados “incluencers” estaban por todo el chisme de la cartera barata de la mujer de Blas Pérez, pero no por saber quién está metido en la corrupción, su compañera lo pausó de inmediato.

La gente sin piedad le escribe a Mónica Lee, de que no llegará a una final de Calle 7 por haber traicionado a la fiebre amarilla para irse del lado de los rojos. Ah pero la deportista no se aguanta nada y al que le escriba algo malo, lo bloquea de inmediato.

La escritora, coach y también conocida como “La gallinita” Mónica Guzmán dijo que le gustaría vivir siempre con una “bata guaymí” (naguas ngäbe), pues quiere estar relajada en un traje como ese, sin preocupación por depilarse, usar brasiere o hasta bañarse. Para Guzmán, este vestido es la comodidad hecha tela y no le importa si la corrigen porque no se llama bata guaymí, ella la conoció así en sus tiempos y promoverá para que se use más este estilismo desenfadado.