La Esquinita del 3 de noviembre de 2026

Gabriela González rindió homenaje a la patria

En pleno fervor patriótico, la Miss Universo Panamá, Gabriela Lineth González Del Valle, le dio la bienvenida a noviembre con una impactante sesión fotográfica en honor a las tradiciones nacionales. Ataviada con una deslumbrante pollera de gala adornada con matices rojos, la reina de belleza cautivó las redes sociales con una publicación que fusiona la majestuosidad de nuestro traje típico con un poderoso mensaje de unidad y esperanza, una iniciativa que rápidamente se ganó el aplauso y la admiración de todo el país.

No quiere que lo llamen “tío”

El que hizo reír a sus seguidores fue Franklyn Robinson al asegurar que no quiere que le digan “tío”. “Díganme Broth, Moh, Chombo, Marichui, Cocobolo, Negrito, Sombra... ¡lo que quieran, pero TÍO NO! Al próximo que me diga tío lo voy a ignorar. ¡Atrevidos!”, escribió en sus redes.

Cumple sus sueños en Roma

Miguel Melfi confesó que está cumpliendo sueños en Roma, Italia. El cantante y presentador ha mantenido a sus seguidores actualizados con todo su recorrido por esa mítica ciudad, llena de arte e historia. Ha visitado la famosa Fuente de Trevi, el Coliseo Romano, entre otros sitios históricos.

Pide informarse antes de criticar las tradiciones de otros

Wyznick Ortega aprovechó sus redes para hacer docencia y explicar qué representa una Catrina y la tradición del Día de Muertos que se celebra con fervor en diversos países. “Hoy cualquiera tiene redes sociales, escribe, opina y hasta pretende convencer a los demás de que tiene la razón, aun cuando desconoce por completo aquello que critica. Porque antes de cuestionar las creencias ajenas, lo mínimo es informarse y aprender a respetar”, manifestó.