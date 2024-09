“Yo también agarré el vuelo privado y estaba ciega, no tenía un rumbo y mucho menos conocía mi propósito de vida! pero cuando cayeron las escamas de mis ojos puedo testificar que más nunca fingí mi felicidad”, aseguró la exmodelo Anaís Solís.

Agárrense que este chisme sí que está bueno. Nos contó una fuente fidedigna que una famosa demandó a su antigua casa, pues no estaba contenta con la forma en que la sacaron de pantallas y adivinen qué, sí, ganó su pelea. ¿Qué, qué? Así como están leyendo, la ex cara de televisión recibió su buena remuneración tras el despido, aunque, decidió mantener un bajo perfil y no comentarlo a los medios. ¡Se llevó una buena tajada!