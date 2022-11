Oye, casi nos caemos para atrás con esa súper sesión de fotos de los ex “Suelta el wichi”, pues nos percatamos que no estaba la ex presentadora Mónica “Lola” Díaz. ¿Qué, qué? Sí, y el mismo Hugo Stocker fue quien confirmó que su amiga no fue convocada para la ocasión, pero que ella tampoco quería. Al parecer, Díaz no desea que la vinculen con espacios de ese tipo ni con esas personas; se dedica a otros menesteres. ¡Mira tú!