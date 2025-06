Marelissa Him compartió cómo realiza las entrevistas a los famosos de Hollywood. Aseguró que no le permiten entrar con celular, así que debe llevar las preguntas en “papelitos” y dijo que cuando termina todo es más relax, así que habla “un chin” con los artistas.

José Manuel Arispe, el Chollykid, aclaró que no es ridículo, no ha cambiado y que no ha dejado de querer hablar con la gente. El problema es que le salió un nódulo en las cuerdas vocales y aún no le han dado de alta, así que se está cuidando. ¡Ya saben!