La Esquinita del 1 de mayo de 2026

Boza se puso nervioso al hablar con Carmen Villalobos

El que no pudo ocultar sus nervios durante una videollamada con la famosa actriz Carmen Villalobos fue el cantante panameño Boza. Al parecer, la colombiana es su “forever crush” y, cuando le pasaron el teléfono para conversar con ella, el artista simplemente no lo podía creer. El intérprete de “Orión” compartió el video de este divertido encuentro en sus redes sociales, desatando las reacciones de sus seguidores.

Lo quieren demandar, pero no se va a dejar

El creador de contenido Abdul “El Sahili” afirmó que una abogada pretende demandarlo tras haber publicado un video en su cuenta donde se muestra un vehículo bloqueando el suyo. Sin embargo, la amenaza no amedrentó al influencer, quien sacó a relucir el Reglamento de Tránsito y las leyes de propiedad de imagen para defender su postura. “El Sahili” explicó que en ningún momento expuso el rostro de la persona, datos personales o el número de placa, por lo que asegura que, de interponerse un proceso legal, tiene las de ganar.

Le hackean canal de YouTube a Phantom

El cantante Phantom denunció que perdió el acceso a su canal de YouTube. El artista explicó que el hackeo le impedía ingresar desde cualquier dispositivo y bloqueaba los procesos de verificación de identidad. Con evidente frustración, afirmó que son casi ocho años de inversión y trabajo constante en la plataforma los que están en juego. Afortunadamente, tras el reporte, representantes de la cuenta oficial de YouTube le contactaron para brindarle la asistencia técnica necesaria.

Tiene su estudio de doblaje en casa

La que está a otro nivel es Andrea Pérez, quien mostró cómo transformó un espacio en su casa para crear su propio estudio de doblaje. «Hoy tengo un home studio hecho a mi medida: espacio insonorizado, tratamiento acústico y cada detalle pensado para lograr la calidad que busco en mis grabaciones», afirmó la locutora.