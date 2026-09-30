Venezolano baleado por ICE queda bajo detención por cargos criminales en EEUU

Un venezolano herido por un agente de inmigración en Texas quedó este miércoles bajo detención criminal, informó su equipo legal, que además reclamó por el riesgo a la salud de su defendido, quien aún tiene una bala alojada en el cuerpo.

Wilber Garcés, de 28 años, resultó herido en la espalda durante una operación de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, cuando trabajaba como repartidor en su vehículo. El martes, la fiscalía ya lo había acusado penalmente de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal, delitos castigados con hasta 20 años de cárcel.

El hecho se suma a otros incidentes recientes registrados durante operativos migratorios impulsados por el presidente republicano Donald Trump, criticados por legisladores demócratas y organizaciones humanitarias por el uso de la fuerza.

"Ahora está bajo detención federal criminal en vez de bajo custodia de inmigración", explicó este miércoles su abogada Kate Lincoln-Goldfinch al término de una audiencia en Austin. Un juez le negó la libertad bajo fianza, a pedido del fiscal.

En la acusación resalta el testimonio del agente con las iniciales L.G., quien dijo que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó. El acusado asegura que había pedido a los agentes que le permitieran estacionar su auto en un lugar seguro antes de entregarse, pero se lo negaron, lo embistieron y luego se produjo el disparo.

Garcés había estado bajo custodia de ICE desde el 20 de septiembre y ahora pasará a una prisión. Un equipo legal, integrado por Lincoln-Goldfinch y organizaciones civiles, indicó que continuará trabajando en su caso migratorio, mientras que corre en paralelo la acusación criminal, asignado a abogados de oficio.

Garcés compareció ante el tribunal en silla de ruedas. "Se enfrenta a una inmovilidad permanente y a una sepsis, y los profesionales médicos recomiendan una cirugía. Durante la audiencia se retorcía de dolor, y nos resulta difícil ver a nuestro cliente sufrir tanto", agregó Lincoln-Goldfinch.

"El gobierno sigue jugando con la vida de nuestro defendido (...) Es responsabilidad del gobierno proporcionarle la cirugía que necesita para que pueda recuperarse", comentó por su parte Danny Woodward, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP).

Nuestro objetivo sigue siendo claro: mantener a Wilber con vida, sacarlo del centro de detención y exigir responsabilidades a los agentes y agencias que le hicieron daño", declaró.