Veinte muertos por un ciclón en Madagascar

Al menos 20 personas murieron en Madagascar por el paso del ciclón Gazani, que golpeó la noche del martes la segunda mayor ciudad del país, Toamasina, anunciaron este miércoles las autoridades locales.

Ráfagas de hasta 250 km/h barrieron esta ciudad portuaria de cerca de 400.000 habitantes, donde otras 15 personas siguen en paradero desconocido y 33 resultaron heridas, según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Catástrofes (BNGRC).

La oficina dijo haber contado 20 muertos, muchos de ellos por el derrumbe de su casa.

En un video aéreo compartido por dicha oficina puede apreciarse cómo fueron quedaron levantados los tejados de chapa de la ciudad. Las palmeras de la céntrica avenida de la Independencia quedaron dobladas como si fueran cerillas.

"Es el caos total, el 90% de las cubiertas de las casas salieron volando, totalmente o en parte", dijo a AFP un responsable regional de la oenegé Acción contra el Hambre, Rija Randrianarisoa.

"Las carreteras están impracticables, por los árboles y los tejados de chapa caídos. Los coches no pueden circular", añadió.

La ciudad se vio alcanzada por el ojo del ciclón. El centro de ciclones de la isla francesa de La Reunión, en el Índico, habló en su boletín de "uno de los impactos directos más intensos de la era satelital".

Gezani cruzará el canal de Mozambique y podría golpear a partir del viernes noche el sur de este país de África austral, ya afectado a inicios de año por unas importantes inundaciones.