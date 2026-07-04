Vance arremete contra los críticos de EEUU durante festejo del 4 de julio

El vicepresidente estadounidense JD Vance arremetió el sábado contra quienes critican las "imperfecciones" de Estados Unidos, en un largo discurso pronunciado en Nueva York con motivo de la fiesta nacional del 4 de julio.

Vance habló mientras decenas de veleros de más de 20 países navegaban hacia el puerto de Nueva York para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia de la Corona británica.

"Hoy escucharán algunas voces, pocas pero muy estridentes, expresarse de manera obsesiva no sobre la grandeza de nuestra nación, sino sobre sus imperfecciones", declaró JD Vance desde la cubierta del buque de guerra estadounidense USS Kearsarge.

"Hablarán de los pecados de Estados Unidos con la ira y el fervor de un predicador vehemente, pero sin rastro alguno de la gracia ni del perdón presentes en la fe cristiana", añadió, al afirmar que eso críticos "no comprenden la esencia de Estados Unidos".

Mientras una flotilla de grandes veleros se deslizaba a sus espaldas, instó a los estadounidenses a "rechazar la visión bidimensional de sus conciudadanos y la visión bidimensional de su país".

Las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos tienen lugar en un momento de profunda división política en el país y cuando el presidente Donlad Trump está decidido a asumir un papel protagonista.

El viernes, Trump utilizó un lenguaje aún más contundente que Vance para atacar a los "radicales y extremistas" que amenazan la identidad de Estados Unidos, y denunció un "resurgimiento de la amenaza comunista" en su país.

La ola de calor extremo que afecta al este de Estados Unidos amenazaba con empañar las celebraciones.

En la ciudad de Nueva York, la sensación térmica alcanzó los 41 °C a media tarde.