Unos ladrones cambian cocaína por harina en el robo a la bóveda de un tribunal en Fiyi

Detectives de Fiyi investigan este miércoles el robo masivo de docenas de paquetes de cocaína que fueron sustraídos de la bóveda de un tribunal bajo custodia policial y reemplazados con harina para hornear.

Más conocida por sus impresionantes playas que atraen a multitudes de turistas, esta pequeña nación del Pacífico sur se ha convertido en una inusual escala para los cárteles que transportan drogas desde América Latina hacia Australia.

La llamada "autopista de la droga del Pacífico" se ha visto inundada en los últimos años de metanfetamina sintética y otras sustancias.

La policía de Fiyi había incautado 39 ladrillos de cocaína en una redada de 2019, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

El comisionado de policía, Rusiate Tudravu, dijo que los investigadores notaron a principios de este año que faltaban siete bloques.

Eso motivó la realización de pruebas forenses del resto del alijo que se encontraba en una bóveda que resguardaba evidencia del Tribunal Superior en la capital, Suva.

Los análisis revelaron que la cocaína que antes se encontraba en la caja fuerte había sido sustraída ante las narices de la policía y sustituida por paquetes de harina.

"A raíz del descubrimiento de los siete ladrillos desaparecidos y la manipulación de la evidencia, se decidió analizar los paquetes restantes, los cuales dieron negativo en cualquier rastro de drogas ilícitas", declaró Tudravu a los periodistas el miércoles.

Las pruebas anteriores, realizadas después de que los ladrillos fueron incautados en 2019, confirmaron que en ese momento contenían cocaína, señaló el agente.