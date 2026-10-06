Universidad de Cornell designa a exfiscal para que revise caso de violación grupal

La Universidad de Cornell nombró el martes a una ex alta fiscal de Estados Unidos para que evalúe el manejo que le dio la institución a la presunta violación grupal de una estudiante en 2024, un caso que ha provocado indignación en el país.

La universidad ha sido cuestionada por no haber impuesto sanciones severas a los acusados de la agresión, que fue descrita en detalle en una demanda presentada el mes pasado.

Cornell informó que Sally Yates, quien se desempeñó como vicefiscal general de Estados Unidos de 2015 a 2017 y dirigió brevemente el Departamento de Justicia, llevará a cabo una "revisión minuciosa" de la respuesta de la prestigiosa casa de estudios a las denuncias de violación.

La denunciante, identificada con el seudónimo de Jane Doe, afirma que fue "presionada (...) para esnifar" ketamina, antes de ser agredida y violada por siete miembros de la fraternidad Chi Phi de estudiantes varones.

Tras sus denuncias iniciales en 2024, Cornell cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes acusados. Dos de ellos fueron expulsados luego.

Sin embargo, críticos han cuestionado que la respuesta de la universidad fue demasiado indulgente, tras lo cual Cornell decidió iniciar una revisión independiente.

"Es imperativo que Cornell esté dispuesta a examinarse a sí misma con el mismo rigor que exigimos a los demás", declaró Anne Meinig Smalling, presidenta del consejo de administración de la universidad, en un comunicado.

"Queremos entender no solo lo que ocurrió en 2024, sino también cómo Cornell puede convertirse en un referente en la prevención de la violencia sexual, en el apoyo a quienes denuncian y en las respuestas a las denuncias de manera rigurosa, justa y empática", añadió.

Miles de estudiantes y miembros del profesorado se concentraron el lunes en Cornell para exigir justicia para la denunciante. Llevaron carteles con mensajes cómo "Que rindan cuentas" y "Protejan a las sobrevivientes".

La investigación penal sobre la presunta violación en grupo fue reabierta la semana pasada, después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, nombrara a la máxima fiscal del estado, Letitia James, para dirigir el caso.

En 2024, las autoridades locales decidieron no presentar cargos porque consideraron que el testimonio de la denunciante no demostraba la falta de consentimiento.

En Estados Unidos, una de cada cuatro estudiantes universitarias de grado reportó haber sufrido contacto sexual forzado o contacto sexual para el que no dio su consentimiento, según un estudio de 2020 de 33 instituciones realizado por la Asociación de Universidades Americanas.