Una política británica asesinada fue víctima de un "ataque selectivo"

La unidad antiterrorista de la policía británica informó este martes que el asesinato de la veterana política conservadora Ann Widdecombe fue un "ataque selectivo", mientras un hombre permanece detenido como sospechoso de terrorismo.

Firme defensora del Brexit, Widdecombe, que tenía 78 años, abandonó el Partido Conservador en 2019 para unirse a la formación antiinmigración Reform UK y fue elegida diputada al Parlamento Europeo, para después convertirse en su portavoz.

"Está claro que se trató de un ataque selectivo", declaró Laurence Taylor, jefe de la Unidad Antiterrorista, en referencia al ataque perpetrado la semana pasada contra la mujer en su domicilio.

Taylor añadió que la investigación sigue en curso y que por ello no podía ofrecer muchos detalles, pero que los inspectores siguen "múltiples líneas de investigación".

El lunes, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció que la policía antiterrorista británica había asumido la investigación sobre el asesinato de Widdecombe.

La política fue hallada muerta el jueves en su domicilio de Haytor, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra.

La mujer presentaba "graves heridas", informó la policía antiterrorista.

Un hombre de 28 años, descrito como un "ciudadano británico blanco", permanece detenido, bajo sospecha de haber cometido, preparado o incitado a cometer actos de terrorismo.

El individuo había sido detenido como sospechoso de asesinato durante el fin de semana en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, a unos 480 kilómetros del domicilio de Widdecombe, antes de ser arrestado nuevamente bajo sospecha de terrorismo.

El jefe de la Unidad Antiterrorista afirmó que una "línea de investigación" es determinar si el sospechoso tenía como objetivo a otros políticos de Reform, la formación antiinmigración liderada por Nigel Farage, figura emblemática del Brexit.

La política fue diputada del Partido Conservador entre 1987 y 2010 y ocupó el cargo de ministra de Prisiones entre 1995 y 1997.

Widdecombe es el tercer personaje político británico asesinado en lo que va de década en un presunto ataque selectivo.

La diputada laborista Jo Cox fue asesinada en 2016 por un simpatizante neonazi, mientras que el parlamentario conservador David Amess perdió la vida en 2021 en un ataque perpetrado por un seguidor del grupo Estado Islámico.