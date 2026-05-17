Una pasajera del Hondius da "presuntamente positiva" al hantavirus en Canadá

Una pasajera del crucero MV Hondius puesta en cuarentena en Canadá es "presuntamente positiva" para hantavirus y fue hospitalizada, anunció el sábado la Agencia de Salud Pública de Canadá.

"Una de las cuatro personas de alto riesgo que se habían puesto en cuarentena y estaban siendo vigiladas por posibles síntomas dio un resultado presuntamente positivo al hantavirus de los Andes", dijo la agencia en un comunicado al citar a las autoridades de la provincia de Columbia Británica.

La mujer fue hospitalizada el jueves "junto con su pareja, quien también presenta síntomas leves", de acuerdo a la misma fuente, que especificó que la pareja también era pasajera del Hondius.

"Permanecerán en cuarentena en el hospital", señaló el comunicado.

Una tercera persona que también estaba en cuarentena fue hospitalizada para someterse a nuevos exámenes. Se esperan los resultados de las pruebas en los próximos dos días.

"El riesgo para la población en general en Canadá relacionado con el brote de hantavirus Andes asociado al crucero MV Hondius permanece bajo hasta el momento", enfatizó la agencia.

En el barco había cuatro canadienses. El total de pasajeros era de 88 y 61 tripulantes. A nivel mundial, el balance es de tres muertos.