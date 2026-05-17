Migración inadmite a ciudadano hondureño con antecedentes penales en EE.UU.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá negó la entrada al país a un ciudadano hondureño que arribó en un vuelo procedente de San Pedro Sula, tras detectarse que mantenía antecedentes penales en Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, durante los controles migratorios en el punto de ingreso, las autoridades verificaron que el extranjero había sido detenido y condenado en el estado de Texas por el delito de asalto agravado en perjuicio de un menor de edad. Por este hecho, el ciudadano habría sido sentenciado a quince años de prisión.

Ante la alerta registrada en los sistemas de verificación, el personal de Migración procedió a aplicar la normativa vigente y determinados la inadmisión del pasajero, ordenando su retorno inmediato a su país de origen.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá reiteró que mantiene controles estrictos en los puntos de entrada al territorio nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir el ingreso de personas que representan un riesgo para el orden público.