¿Una OTAN europea? Cómo Trump está remodelando la Alianza Atlántica

A medida que cunden las dudas sobre el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, con la OTAN, la idea es la misma a ambos lados del Atlántico: Europa tiene que responsabilizarse más de su propia defensa.

La cuestión será central en la cumbre que los 32 países miembros de la Alianza celebrarán el martes y miércoles en Ankara, la capital de Turquía.

Aquí un panorama de lo que está ocurriendo ahora, y de lo que se avecina.

- EEUU da un paso atrás -

Trump no se ha ahorrado críticas a la OTAN desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, primero argumentando que sus socios europeos no gastan bastante en Defensa, y más recientemente afeándoles que no se sumaran a su campaña militar contra Irán.

El imprevisible líder ha puesto en duda reiteradamente su compromiso con el Artículo 5 del Tratado de Washington, por el que se creó la OTAN en 1949 y que prevé asistencia mutua en caso de agresión a un Estado miembro por parte de un tercero.

El octogenario presidente republicano y su administración insisten en que Europa debe gastar más en defenderse a sí misma, al tiempo que Estados Unidos se focaliza en otros lugares del globo, empezando por Asia.

Washington sorprendió a sus socios al anunciar abruptamente en mayo la retirada de 5.000 soldados de Alemania y la congelación de un despliegue en Polonia, antes de desdecirse.

El Pentágono explicó luego que está reduciendo los activos militares que tiene a disposición de la OTAN en Europa, y anunció un período de revisión de seis meses de su despliegue en el Viejo Continente.

"Estamos redoblando esfuerzos para hacer de la OTAN lo que siempre se supuso que tenía que ser, una alianza equilibrada, con Europa al frente en lo que respecta a su propia defensa", dijo recientemente el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth.

- Más gasto militar -

La invasión rusa de Ucrania sacó de su neutralidad a Suecia y Finlandia, que se unieron a la Alianza, y animó a los países europeos a aumentar el gasto militar. Una tendencia que se ha acentuado bajo la presión de Trump.

Después de décadas de escasa inversión, con algunos países gastando apenas el 1% de su PIB en defensa o incluso menos, los líderes de la OTAN -con la excepción del español Pedro Sánchez- acordaron aumentar su gasto al 5% del PIB en 2035, en su cumbre del año pasado en La Haya.

"Se está produciendo una auténtica revolución en la Alianza", dice un diplomático europeo bajo anonimato. "Este cambio en el reparto de las cargas, que hemos decidido, cambiará de forma fundamental la alianza".

Alemania, la mayor economía europea, encabeza esos esfuerzos, y los países cercanos a Rusia, como Polonia y las repúblicas bálticas, ya están cerca del objetivo renovado de la OTAN.

El sentimiento compartido es que el retroceso del compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea es inevitable, y que esa tendencia de fondo continuará cuando Trump ya no esté en el poder.

"No es Trump. Es un cambio estructural a largo plazo", dice Claudia Major, del centro de reflexión German Marshall Fund. Y a ese cambio, apostilla, "se le puede dar forma, pero no se puede evitar".

Europa ya está colmando algunos huecos dejados por Washington, pero otros, como los misiles de largo alcance, llevarán más tiempo a la hora de que haya un relevo europeo.

"La alianza se está transformando poco a poco. En un par de años, Europa será mucho más relevante", añade un segundo diplomático.

- Sin cambio radicales por el momento -

Pese a la multiplicación de declaraciones y titulares, las cosas sobre el terreno tampoco han cambiado radicalmente. Estados Unidos sigue teniendo unos 80.000 soldados en Europa, y no faltan las voces pro OTAN en Washington que defienden su permanencia.

Igualmente se mantiene el paraguas nuclear norteamericano, como garantía última de la seguridad de Europa. La administración Trump no ha mostrado intención de modificar su doctrina al respecto.

Y nadie en la OTAN habla, al menos públicamente, de que Europa se ocupe sola de su defensa, ni de reemplazar la alianza.

En la cumbre de Ankara, las fuentes diplomáticas consultadas esperan que los lideres llamen a "una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", y reiteran que el objetivo es mantener a Estados Unidos lo más comprometido posible.

Con el tiempo, es de prever que Europa quiera vincular las fuerzas armadas ucranianas a su arquitectura de seguridad.

Pero con la perspectiva de una membresía ucraniana de la OTAN firmemente bloqueada en este momento, los esfuerzos se desviarán por ahora a otro objetivo, el de que Kiev se una a la Unión Europea.